محافظ الجيزة يكلف المسئولين بالتأكد من جودة السلع بمعارض "أهلا رمضان"

كتبت – مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مديرية الطب البيطري بمواصلة المرور على معارض "أهلا رمضان" والسلاسل التجارية والمنافذ السلعية والماركت على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للأطمئنان من جودة اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية المعروضة للحفاظ علي السلامة العامة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، قامت لجنة من إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة بالمرور على معارض "أهلا رمضان" لبيع السلع واللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية والتي شملت معارض "أرض المطاحن بفيصل - محي الدين ابو العز بالدقي - شارع المدرسة بالمنيب بحي جنوب الجيزة - شارع بور سعيد بالبدرشين - شارع شكري القواتلي بالعياط "، والتي أكدت في تقريرها من جودة وصلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي من حيث سلامة الأكياس ودرجة التجميد وتاريخ الإنتاج والصلاحية الى جانب جودة السلع الغذائية والتموينية المعروضة.

كما تم المرور على 22 ماركت وثلاجه حفظ للحوم والدواجن بأحياء الطالبية والهرم وشمال والعجوزة والدقي، وقد تم ضبط عدداً من المخالفات الخاصه بالحفظ والتخزين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشدد اللواء أحمد راشد، على ضرورة المتابعة بصفة دورية لما تشهده تلك المعارض من إقبال كثيف من قبل المواطنين على مدار اليوم لتلبية احتياجتهم من السلع الأساسية والأستراتجية للحفاظ علي السلامة العامة لهم.

جدير بالذكر أن افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور محمد على مارم سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة عميد السلك الدبلوماسى العربي، افتتحا مؤخرا معرض"أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مُخفضة بحى الدقي، والذى يُقام تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحاربة الغلاء وتحت رعاية محافظ الجيزة وسفير دولة اليمن بالقاهرة.



اللحوم بمعارض أهلا رمضان



اللحوم بمنافذ ومعارض السلع بالجيزة



محافظة الجيزة تشكل لجان مرور دورية على معارض أهلا رمضان