صحة المنوفية تختتم فعاليات البرنامج التدريبي لصيانة الأجهزة الطبية والتعقيم المركزى

المنوفية - محمود شاكر

اختتمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فعاليات البرنامج التدريبي لصيانة الأجهزة الطبية وأجهزة التعقيم المركزى، وذلك في إطار إهتمام وزارة الصحة والسكان بالارتقاء بمستوى القائمين على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

جاء ذلك ذلك بحضور المهندس إستشاري رانيا احمد توفيق، بالادارة المركزية للدعم الفني مقدمة للبرنامج، والدكتور سعيد شلبي أستاذ إستشاري أمراض الباطنة والقلب بالمركز القومي للبحوث والإسعافات الاولية، والدكتورة سوزان السعدني، مدير إدارة الدعم الفني بالمديرية .

تناول البرنامج التدريبي أجهزة التعقيم المركزى وفكرة عملها وأجزاء كل جهاز كما تم عرض الأعطال المتوقعة منها وكيفية توصيفها فنياً ومعايير تصميم أقسام التعقيم المركزى بالإضافة إلى محاضرة عن السلامة والصحة المهنية وسلاسل الإمداد والتواصل في العمل، وذلك في حضور ممثل عن الشركة المتخصصة في التعقيم وذلك علي مدار أسبوع .