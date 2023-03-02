حياة كريمة.. صحة دمياط تعلن فحص 1470 مواطنا بقرية أبو سعادة الكبرى بكفر سعد

دمياط - هيثم مراد

نفذت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان، وذلك في إطار فاعليات برنامج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى انطلقت مرحلتها الأولي داخل دمياط لتشمل تطوير 28 قرية تابعة لمركز كفر سعد داخل محافظة دمياط.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وقد نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية أبو سعادة الكبرى بمركز كفر سعد تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

ومن جانبه ذكر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة تمكنت من فحص 1476 مواطن، لافتا إلي أنه تم تحويل 18 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، اضافة إلي إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لأكثر من 8 حالات، مشيرا أنه تم أيضا إجراء 422 تحليل معملى، إضافة إلي فحص 16 حالة بالأشعة و كذلك فحص 17 حالة أخري عن طريق السونار.

واضاف وكيل صحة دمياط، أن مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية التي انطلقت داخل المحافظة ساهمت بشكل كبير فى تطوير القطاع الطبي، لافتا إلي أن هناك استمرار لتلك القوافل بشكل دورى مستمر من أجل تغطية كافة أرجاء المحافظة، مؤكدا أن هناك خطة عمل تتم للوصول بالخدمات الطبية للمناطق النائية وكذلك القري الاكثر احتياجا، موضحا أن هناك بعض المشروعات التي دخلت الخدمة عقب انتهائها والتي أسهمت بدورها في رفع كفاءة الخدمات الطبية خاصة داخل القري التي شهدت مشروعات "حياة كريمة"، لافتا إلي أن قطاع الصحة داخل دمياط يشهد طفرة كبيرة خلال تلك الفترة.