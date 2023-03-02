شكري يبحث مع نظيره الهولندى بنيودلهى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- إن اللقاء يأتي على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، والمنعقد حاليا بنيودلهي.

ويقوم حاليا وزير الخارجية بزيارة إلى العاصمة الهندية، حيث يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، في إطار الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة كضيف للرئاسة الهندية للمجموعة.