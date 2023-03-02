سعر جرام الذهب اليوم الخميس 2 مارس 2023 يسجل 1720 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس 2 مارس 2023 مع عودة الصعود لسعر الذهب في السوق المصري على خلفية ارتفاع في سعر الذهب عالميًا إلى مستويات فوق 1840 دولار .

أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 يسجل 1474 جنيها.

عيار 21 يسجل 1720 جنيها.

عيار 24 يسجل 1965 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13760 جنيها