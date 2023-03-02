زراعة 500 شجرة ضمن مبادرة المائة مليون في رأس البر بدمياط

شاركت الوحدة المحلية في مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوى، وإشراف نواب المدينة في أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة" في شوارع المدينة.

وتم تشكيل فريق عمل من قسم الحدائق وإدارة البيئة وقطاع النظافة بالوحدة لتنفيذ أعمال المبادرة وزراعة الأشجار بشوارع المدينة، حيث تم اليوم زرعة عدد 50 شجرة شجرة زيتون و50 شجرة برتقال و400 شجرة كينو كربس بإجمالي عدد 500 شجرة باليوم الأول بشارع الأربعين.

يأتي ذلك في إطار المبادرة وما تستهدفه للتوسع فى المساحات الخضراء و تحسين جودة الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وبما يعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع ، وفى إطار حرص الوحدة الدائم للمشاركة في كافة المبادرات خاصةً التي تستهدف تعزيز المساحات الخضراء وتحسين البيئة وجودة حياة المواطنين .