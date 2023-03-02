وحسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم /الخميس/؛ فإن السودانى أشار، خلال ترأسه الجلسة الأولى للجنة الوطنية العليا للمياه، إلى أن شح المياه أزمة عالمية، لا تقتصر على العراق فقط.

وأوضح أن معالجة تلك الأزمة لا ينبغي أن تقتصر فقط على وزارة الموارد المائية، ولكن تتطلب قرارات تنفذ بشكل سريع، مشيرًا إلى أن هناك معالجات قانونية وتنفيذية، تعتمد على الحوار مع دول المنبع والمصالح المشتركة، والتعاون مع المنظمات الدولية بهذا المجال.