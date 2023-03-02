رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الطائفة الإنجيلية بتجديد الثقة له

كتب: محمد الأحمدى

هنأ دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الدكتور القس أندرية زكى بمناسبة تجديد الثقة وتوليه فترة رئاسية جديدة وذلك بمقر الهيئة الإنجيلية بمنطقة مصر الجديدة.

وقال رئيس الأساقفة: نهنئ سيادتكم والكنيسة الإنجيلية بتجديد الثقة لكم وفوزكم بأغلبية مطلقة، مضيفًا: فالكنيسة تحتاج لقادة لديهم رؤية وبصيرة لخدمة الكنيسة.

وأضاف القس أندرية: نعتز بالكنيسة الأسقفية وبخدماتها إذ كان شرف لنا حضور احتفال مجلس كنائس مصر معًا فقد كان حفل يسوده المحبة.

وحضر اللقاء من الكنيسة الأسقفية القس يشوع يعقوب عميد مساعد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك والأرشيدياكون عماد باسبليوس رئيس مجلس القساوسة ومن الكنيسة الإنجيلية القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي والمستشار يوسف طلعت المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر والشيخ عصام واصف مدير العلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية والأستاذ يوسف إداورد مدير الإعلام بالهيئة الإنجيلية.



استقبال الكنيسة الأسقفية



جانب من الاستقبال



جانب من الحوار



جانب من لقاء الكنيسة الأسقفية