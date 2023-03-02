حسام هيبة: 87 شركة يابانية تعمل فى مصر.. ونسعى لمضاعفة الاستثمارات اليابانية

كتب محمد أسعد

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى جلسة عمل عن بيئة وفرص الاستثمار والأعمال فى مصر، فى منتدى الأعمال المصرى الياباني.

وقال حسام هيبة، إن الحكومة المصرية نجحت فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى طموح فى شقيه التشريعى والتنفيذى، كما قامت الدولة بتنفيذ مشروعات قومية كبرى، وخلقت العديد من فرص الاستثمار، ما مكن مصر من التواجد ضمن أكثر الدول الجاذبة للاستثمار إقليميا، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصـر خلال العام المالى الماضى 2021/ 2022 لتسجل نحو 8.9 مليار دولار بمعدل نمو 71.4 بالمئة مقارنة بالعام المالى السابق عليه 2020/ 2021، وهو أعلى معدل تدفق فى عشر سنوات.

وأعلن حسام هيبة عن العمل على جذب الاستثمار عبر عدة محاور، المحور الأول يتمثل فى دعم المشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والموجهة للتصدير، والمحور الثانى هو إزالة العوائق والتحديات التى تواجه تدفقات الاستثمار والشركات العاملة فى مصر، والمحور الثالث هو تقدبم تسهيلات وحوافز، ومن أهمها الرخصة الذهبية، والتى تشمل كافة الموافقات والتراخيص التى تحتاجها الشركة، وتم منح الرخصة الذهبية لشركتين يابانيتين، خلال الأشهر الماضية، ما يظهر الاهتمام الحكومى بالاستثمارات اليابانية.

وشهد حسام هيبة توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة التجارة الخارجية (جيترو)، وأكد أن المذكرة ستكون حجر أساس لمرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ومضاعفة عدد الشركات اليابانية العاملة فى مصر، والتى يبلغ عددها الآن 87 شركة.