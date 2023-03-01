هيئة الاستثمار: جولات ترويجية خارجية لجذب الاستثمار بمشاركة قادة القطاع الخاص

وقال حسام هيبة، إن الهيئة ستقوم بجولات ترويجية خارجية لجذب الاستثمار بمشاركة قادة القطاع الخاص المصرى، ومنهم مجموعة النساجون الشرقيون، مشيرا إلى أن الترويج للاستثمار فى القطاع الصناعى من أهم وسائل توفير النقد الأجنبى وأكثرها استدامة.

وقالت ياسمين فريد خميس أن المجموعة ستستخدم قيمتها الدولية كأكبر منتج للسجاد الميكانيكى فى العالم لاستقطاب الصناعات المغذية والمكملة لصناعة السجاد فى مصر، خاصة صناعات اللاتكس والمطاط، كما ستقوم بدعم جهود الهيئة فى جذب استثمارات هندسية لصناعة الآلات والأنوال المنتجة للسجاد، بدلا من استيرادها، بالإضافة إلى استمرار الشركة فى خططها التوسعية بالسوق المصرى، خاصة مصنع نفرتارى لإنتاج السجاد، الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية 50 مليون دولار.

وأكد الرئيس التتفيذى للهيئة العامة للاستثمار على استمرار تقديم كافة سبل الدعم للمجموعة، التى تعتبر قصة نجاح ونموذج للشركات التى تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، من حيث التصدير والتشغيل.

وتوفر مجموعة النساجون الشرقيون حوالى 19 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تساهم بنسبة 93% من صادرات السجاد المصرى إلى العالم، وتشكل الصادرات 63% من إيرادات المجموعة البالغة 13 مليار جنيه فى عام 2022.

وقام حسام هيبة بتفقد مصانع المجموعة بمدينة العاشر من رمضان، وأشاد بكفاءة منظومة العمل المستدامة والتى نتج عنها إنشاء 26 مصنع خلال أربعة عقود، ساهمت فى زيادة الناتج الإجمالى للاقتصاد المصري.