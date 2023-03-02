جنى محصول التين بالمنيا.. الشجرة تنتج حوالى 250 كيلو فى الموسم.. فيديو

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من مزارع التين بقرى غرب المنيا، والذى يبدأ المزارعين فى محافظة المنيا فى تجهيز أشجاره المعمرة والتى تظل فى الأرض لأكثر من 40 سنة تنتج الشجرة الواحدة من 150 إلى 200 كيلو فى الموسم

قال شادى محمد أحد مزارعى محصول التين، إن محصول التين يتم تجهيز أشجاره بدءا من شهر يناير، من خلال تقطيع الأفرع الصغيرة وتجهيز الشجرة بالرش وتقليع الأشجار التى أصبحت كبيرة وأصبحت غير قادرة على الإثمار واستبدالها بأفرع جديدة.

وأضاف أن عمر الأشجار فى الأرض الآن 15 سنة، وهى قادرة على الإنتاج بشكل مميز حيث يصل إنتاج الشجرة بين 150إلى 200كيلو فى الموسم.

واستطرد شادى قائلا إن شتلة التين يبدأ سعرها من 5 إلى 6 جنيهات ويتم زراعة المحصول فى شهر يناير وتترك فى الارض حوالى عامين ثم تبدا بشاير المحصول بعد مرور 3 سنوات تبدا الشجرة فى الطرح الكثيف، ولابد عند زراعة التين من وجود مسافات لا تقل عن 3 امتار بين الشجرة والاخرى، خاصة أن الفدان يأخذ بين 230 إلى 250 شجرة للفدان الواحد.

وأوضح أن أفرع الأشجار التى يتم تقطيعها خلال فترة التجهيز يتم الاستفادة منها من خلال صناعة الفحم، أو يستخدمه الفلاح خلال فترة الشتاء للتدفئة، ويباع للتجار بالطن فى موسم التجهيزات، والتين من المحاصيل التى انتشرت كثيرا فى محافظة المنيا خلال الفترة الماضية وذلك للإنتاجية العالية.