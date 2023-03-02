بدء حصاد 90 ألف و264 فدان بنجر بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، انطلاق موسم حصاد وتقليع محصول البنجر وتوريده لمصانع تكرير السكر، مشيراً إلى أن المساحة المزروعة هذا العام بلغت 90 ألف و264 فدان بمختلف المراكز والمدن وخاصة المنطقة الشمالية للمحافظة.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن محصول بنجر السكر يُعد من المحاصيل الاستراتيجية للدولة وزراعته توفر العملة الصعبة وتسعى المحافظة فى الأعوام القادمة لزيادة المساحة المنزرعة من خلال تكثيف الندوات الارشادية لتوعية المزارعين بأهمية زراعته لتحمله الظروف المناخية المختلفة مع امكانية زراعته فى الأراضى الضعيفة والملحية والجيرية وتعريفهم بالعائد المادى الذى يحققه

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن محافظة الشرقية رائدة فى إنتاج محصول بنجر السكر على مستوى الجمهورية وتحتل المركز الثانى فى إنتاجه وتوريده، مشيراً إلى أن المحافظة لديها مصنع لإنتاج سكر البنجر بأعلى معايير الجودة والذى يتم تصديره خارج البلاد جانب الاستهلاك المحلى.

و بدروه، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بأحدث الأساليب العلمية فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى بما يساهم فى زيادة الدخل القومى.