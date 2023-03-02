بشاير الخير .. التموين تبدأ استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية شركات بنجر السكر، بتيسير كافة الإجراءات الخاصة باستلام البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى وتذليل اى عقبات تواجه عمليات التوريد طوال فترة الموسم الحالي، لافتا الى إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان " بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وتأمين مخزون من كافة المنتجات الغذائية.



جانب من استلام محصول البنجر لإنتاج السكر المحلى

وبدأت شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية في استلام محصول بنجر السكر من المزارعين للموسم 2023 ويتم الاستلام بجداول منظمة لمنع التكدس وصرف العديد من الحوافز للمزارعين تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية باستمرار توفير وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

وأجرى الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر جولة ميدانية والمرور على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على انتظام العمل بالورديات" الصباحية والمسائية " بداية من استلام البنجر على الموازين مرورا بمعمل الاستقبال و أفران الجير وعنبر الغسيل وغرفة التحكم الآلي ،حتى نهاية العمليات الصناعية بعنبر تعبئة السكر .



جانب من عمليات استلام البنجر

كما تفقد " أبو اليزيد " معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة ،حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بالرقم السرى وإرسال البيانات الى غرف التحكم الآلى كذلك المرور على غرفة التشغيل والتحكم الالى والاطلاع على عملية الضبط الالى للتشغيل و الربط الإلكتروني وتوضيح شاشة عرض البيانات الفورية بين الموازين و المعامل وعنابر التشغيل كذلك تفقد عنبر تعبئة السكر والتأكد من جودة السكر المنتج بالشركة ومطابقتة للموصفات القياسية المحلية والعالمية وتطبيق إجراءات صحة و سلامة الغذاء والاطلاع على شهادات الجودة الحاصل عليها الشركة من " عضوية هيئة الغذاء والدواء الأمريكية( F D A ( U.S.وإعتماد الأيزو ( 45000:2018 ) واعتماد الأيزو ( 22000:2005 )

وشدد "أبو اليزيد" على الالتزام بكافة معايير الجودة و كل ما يتعلق بسلامة وأمان المنتج، لافتا إلى أن كفاءة التشغيل للمصنع تبلغ ما يقرب من 21 ألف طن بنجر يوميا وذلك عقب الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية منذ أكثر من عامين أعمال تطوير خطوط الانتاج ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر الى 21 ألف طن بنجر يوميا ،الامر الذى أدى الى زيادة معدلات انتاج الشركة السكر من بنجر السكر ، حيث بدأت شركة الدلتا للسكر في الحصول على بنجر سكر من المزارعين في الموسم الحالي لإنتاج السكر محلى من البنجر حيث من المستهدف أن تنتج الشركة 3 آلاف طن سكر يوميا من بنجر السكر طوال فترة الموسم ، وانه بجانب إنتاج السكر السائب المحلى من البنجر، تقوم شركة الدلتا للسكر أيضا بإنتاج السكر المكعبات لاستخدامه في الفنادق وكذلك في التصدير للخارج، وأن الكفاءة الانتاجية للشركة في إنتاج السكر المكعبات تبلغ سنويا 20 ألف طن سكر .



مراسم الاستلام

و قدم " أبو اليزيد " الشكر لكل العاملين بالشركة بمناسبة بداية إنتاج موسم عام 2023 مؤكدا على الوقوف صفا واحدا من أجل إنتاج أحد أهم السلع الاستراتيجية تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية التي تحرص دائما في قيادتها الرشيدة للبلاد على توفير جميع المنتجات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي طوال الوقت ، مؤكدا على الاهتمام بحركة دوران وتشغيل المصانع على مدار 24 ساعة مع دوام استقبال البنجر من السادة المزارعين و استيعاب كافة الكميات الموردة كما أكد على تفعيل نظام الباركود فى استلام ووزن وسحب العينات إلكترونيا دون تدخل العنصر البشرى تحقيقا لمبدأ الشفافية وشدد على تسليم مستحقات المزارعين في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استلام المحصول طبقا لتوجيهات الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية .

وفى إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بتطوير المصانع التابعة للوزارة والخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة قامت شركة الدلتا للسكر احدى شركات وزارة التموين بتطوير وتحديث لخطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة التشغيل كما تم تطوير آليات موازين البنجر وآليات المراقبة بالكاميرات وشاشات العرض مع الربط الالكتروني والعمل بالباركود خلال استلام محصول البنجر من المزارعين لضمان الشفافية وسرعة الأداء.



الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر يفتتح موسم استلام البنجر من المزارعين