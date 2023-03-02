وقال "بن مبارك" - فى كلمة اليمن التى ألقاها، اليوم /الخميس، في قمة مجموعة اتصال حركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو والمخصصة لمناقشة التعافى العالمى لما بعد جائحة (كوفيد-19)، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - إن السلام لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالشراكة السياسية وبالحقوق المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمنى.



وأكد وزير الخارجية اليمنى ضرورة العمل الجاد والجماعى وحشد الطاقات والجهود لمواجهة التحديات العالمية التي تهدد حياة البشرية، مشيرا إلى أن اليمن واحدة من الدول التى تأثرت ولا تزال بجائحة (كوفيد – 19) وتبعات الحرب فى أوكرانيا وأزمة الغذاء العالمية الناجمة عنها.

وأضاف أن قطاع الصحة فى اليمن كان وما يزال أكثر القطاعات تأثراً بالحرب الداخلية والأزمات العالمية، مشيراً إلى أن السنوات الثلاثة الماضية كانت من أشد الأعوام وطأة على اليمن كبقية دول العالم نتيجة الجائحة، منوها إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت منذ الجائحة عددًا من الإجراءات لتحسين عمل القطاع الصحى.

وأكد "بن مبارك" أن الهدنة الإنسانية فى اليمن المعلنة فى أبريل 2022 مثلت بصيص أمل لليمنيين لإنهاء الحرب والبدء بمرحلة بناء السلام، مشيرا إلى أن حكومة بلاده قدمت كل التنازلات لتمديد هذه الهدنة والمحافظة على استمرارها.

ودعا وزير الخارجية اليمنى دول الحركة والمجتمع الدولي للضغط على المليشيات الحوثية وداعميها للرضوخ لمتطلبات السلام العادل والدائم والشامل الذي ينشده كل اليمنيين، وتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها.