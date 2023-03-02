النيابة تستدعى ناظر محطة أبو حماد بعد مصرع طالبتين بالثانوية فى حادث قطار

قررت نيابة أبو حماد فى الشرقية، استدعاء ناظر محطة قطارات أبو حماد؛ لسؤاله فى حادث مصرع طالبتين بالثانوية العامة صدمهما القطار أثناء محاولتهما عبور مزلقان قرية الشيخ حامد التابعة لمركز أبو حماد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة النجدة بمصرع فتاتين أسفل عجلات القطار أمام مزلقان الشيخ حامد، نطاق مركز ابوحماد، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد إلى موقع البلاغ.

وتبين أنه أثناء عبور" ياسمين صلاح جاهين محمود" وصديقتها "مريم محمود حسن محمود" طالبتين بالثانوية العامة شريط السكة الحديد، اصطدام بهما القطار، ولفظتا أنفاسهما الأخيرة فى الحال.

وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة، لإجراء المعاينة، وتم الدفع بمرفق الإسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبوحماد، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن، واستدعت عامل المزلقان لسؤاله، قبل قرار صرفه من سراى جهات التحقيق واستدعاء ناظر المحطة لسؤاله بشأن الحادث.