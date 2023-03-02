صرف عامل مزلقان على ذمة التحقيقات فى واقعة مصرع طالبتين بحادث قطار بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قررت نيابة أبو حماد فى الشرقية، صرف عامل المزلقان بقرية الشيخ حامد التابعة لمركز أبو حماد، على ذمة التحقيقات؛ فى حادث مصرع طالبتين بالثانوية العامة صدمهما القطار أثناء محاولتهما عبور المزلقان.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة النجدة بمصرع فتاتين أسفل عجلات القطار أمام مزلقان الشيخ حامد، نطاق مركز ابوحماد، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد إلى موقع البلاغ.

وتبين أنه أثناء عبور "ياسمين صلاح جاهين محمود" وصديقتها" مريم محمود حسن محمود" طالبتين بالثانوية العامة شريط السكة الحديد ، اصطدم بهما القطار، ولفظتا أنفاسهما فى الحال.

تم إخطار النيابة العامة بالواقعة، لإجراء المعاينة، وتم الدفع بمرفق الإسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبوحماد، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن.