المحافظ أشرف عطية يلتقى مجلس إدارة نادى أسوان.. ويؤكد دعم الفريق

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم، الخميس، رئيس نادى أسوان الرياضى المستشار الشافعى صالح، بحضور المحاسب حمادة صالح نائب الرئيس، والمحاسب أبو الحسن الشاذلى أمين عام الصندوق، وعادل النور مدير عام النادى.

تناول اللقاء، الحفاظ على استقرار مسيرة نادى أسوان الرياضى فى الدورى الممتاز بعد وصوله للمركز الثامن بـ 25 نقطة.

وأكد محافظ أسوان، دعمه لمسيرة النادى الكروية من خلال التواصل مع إدارة فندق القرية الأولمبية بالمعادى بالقاهرة للمساهمة فى تخفيض تكاليف الإقامة ، بجانب الإسراع فى إنهاء موافقات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتنفيذ حزمة من المشروعات الإستثمارية فى مقدمتها مشروع السور القبلى ، بالإضافة إلى خلق موارد مالية ذاتية تساهم فى قيام النادى بدوره الرياضى والشبابى والإجتماعى والترفيهى.

وطالب اللواء أشرف عطية، بضرورة التركيز فى المرحلة القادمة والإستمرار فى النتائج الإيجابية حتى يستمر الفريق فى المنطقة الدافئة بترتيب جدول الدورى الممتاز مما يؤهله لضمان البقاء فى دورى الأضواء ، وبما يتناسب مع تطلعات الجماهير الأسوانية.

ومن جانبه، أشاد مجلس إدارة النادى بالجهود المبذولة من محافظ أسوان للإرتقاء والعمل على إرساء دعائم التنمية والعمران ، بجانب الدور البناء والملموس خلال المرحلة الأخيرة ، مؤكدين على تطلعهم لإستمرار الدعم ، وخاصة فى ظل التحديات الحالية والتى من أبرزها صرف المستحقات المالية للاعبين فى ظل المنافسات القوية والتى كان أخرها فوزه على نادى غزل المحلة بنتيجة 2 / 1 ، ليستعد لمباراته يوم الإثنين القادم أمام فريق فيوتشر على إستاد أسوان الرياضى فى إطار مباريات الأسبوع الـ 21 من بطولة الدورى الممتاز .