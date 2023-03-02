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الفئات المستهدفة لعمل الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج.. الصحة تعلق

الخميس، 02 مارس 2023 12:46 م
الفئات المستهدفة لعمل الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج.. الصحة تعلق مبادرة فحص المقبلين على الزواج
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات المستهدفة للفحص في مبادرة رئيس الجمهورية للمقبلين على الزواج حيث تمثلت الفئات في المصريين من الطرفين المقبلين على الزواج وكذلك غير المصريين من الأجانب المقيمين على أرض مصر .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

www.100millionseha.egأو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي .

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إنالفحوصات الطبية التي تتيحها المبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين)، وكذلك تحليل الثلاثيميا، وفقر الدم المنجلي.

وتابع عبدالرازق أنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية. 


الصحة

المقبلين على الزواج

الفحص الطبى المقبلين على الزواج



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