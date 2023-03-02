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الصحة: تحاليل المقبلين على الزواج تتم فى سرية تامة وتتسم بالخصوصية

الخميس، 02 مارس 2023 10:44 ص
الصحة: تحاليل المقبلين على الزواج تتم فى سرية تامة وتتسم بالخصوصية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن تحاليل المقبلين على الزواج تتم في سرية تامة وتتسم بالخصوصية الكاملة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

www.100millionseha.egأو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي .

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن الفحوصات الطبية التي تتيحها المبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين)، وكذلك تحليل الثلاثيميا، وفقر الدم المنجلي.

وتابع «عبدالرازق» أنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.


الصحة

المقبلين على الزواج

فحص المقبلين على الزواج

الفرق الطبية

اليوم السابع بلس



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