تعرف على العلاقة بين أسعار النفط الخام وأسعار البنزين عالميًا

كتبت -مروة الغول

بشكل عام هناك العديد من العوامل التي تحدد سعر البنزين والتي من أهمها أسعار النفط الخام والتي تتحكم بشكل كبير في تحديد أسعار البنزين داخل مختلف دول العالم، وعلى سبيل المثال نجد أن سعر النفط الخام يتدخل بنسبة نحو 54% في تحديد سعر البنزين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تكاليف التكرير والتصفية, وتكاليف التوزيع والتسويق.

وبالتالي تشكل أسعار النفط الخام العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد أسعار البنزين, وهذا يعني أنه كلما كان اعتماد الدولة على استيراد النفط الخام زاد تأثر أسعار البنزين لديها بتقلبات سوق النفط العالمية ولذلك نجد أن الصعود الحاد الذي شهدته أسعار النفط عالميًا منذ نهاية عام 2021 وبداية التعافي الاقتصادي قبل أن تسجل مستويات غير مسبوقة في نهاية فبراير من العام الماضي 2022 وذلك في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن تهدأ حدة الارتفاع مؤخرًا على خلفية مخاوف تباطؤ الطلب على النفط الخام، كان لها التأثير الأكبر في ارتفاع أسعار البنزين عالميا.

وهنا تجب الإشارة إلى أن أي اختلاف بين البيانات السعرية وما قد يراه المواطن علي أرض الواقع ربما يعود إلى التغير في أسعار صرف العملات أمام الدولار الأمريكي، وبالتالي نجد أن معادلة تسعير المنتجات البترولية تتكون من 3 مدخلات رئيسة وهي: أسعار النفط العالمية وأسعار صرف الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى أعباء التداول.

وبالتالي جاءت ارتفاع أسعار النفط الخام العام الماضي ليفوق توقعات موازنات العديد من دول العالم للعام الحالي، وهو ما يشكل مكاسب لخزائن بعضها، ويتسبب في ضغوط على الدول الأخرى التي تعتمد على الاستيراد لتوفير الوقود والمنتجات البترولية لأسواقها المحلية.

وكشفت "جلوبال بترول برايس" فى تقارير لها عن الدول الأرخص فى أسعار البنزين على مستوى العالم، وجاءت مصر فى المركز الـ 7 فى الأقل سعرا لبيع البنزين.

وأضاف التقرير، أن مصر الأرخص بمتوسط سعر لتر بنزين بلغ حوالى 0.351 دولار، وبلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا نحو 1.30 دولار للتر، ما يعادل بين 37 جنيها وحتى 40 جنيها، وتابع التقرير أن دولة فنزويلا جاءت في المركز الأول في ترتيب أرخص دول العالم في بيع البنزين.