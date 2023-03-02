السجن المشدد 15 سنة للمتهم بالاعتداء على طفلة بالشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي وأمير أحمد زكي، وأمانة سر خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 7580 لسنة 2022 جنايات مركز الإبراهيمية والمقيدة برقم 1780 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، عندما أحال المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابة شمال الزقازيق الكلية، المتهم إبراهيم أ ع، 21 عاما، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في غضون عام 2022، وبدائرة مركز الإبراهيمية، قد تعدى على الطفلة ب س ر م، ١٥ سنة كرها عنها على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة خطف بالإكراه للطفلة المجني عليها، والتحاليل عليهآ سالفة الذكر بأن اصطحبها معه تحت التهديد لمدينة القاهرة دون علم ذويها قاصدًا من ذلك قطع الصلة فيما بينها وبينهم على النحو المبين بالتحقيقات، وأنه قد اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالطفلة المجني عليها سالفة الذكر بأن التقط لها صورًا تنتهك خصوصيها مهددا إياها بإفشاء ما بيده من صور لحملها على القيام بعمل ألا وهو اقترافه الجريمة موضوع الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.