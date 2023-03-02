إغلاق 5 منشآت طبية غير مرخصة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قرَّرت الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، اليوم الخميس، إغلاق 5 منشآت طبية غير مرخصة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

يأتي ذلك عقب قيام إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بشن حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة داخل المحافظة، بإجمالي 136 منشأة طبية شملت مستشفيات خاصة ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل تحاليل طبية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتورة إلهام محمد وكيل الوزارة، والدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية، وإشراف الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، منسق الحملات بالمديرية الدكتور عمرو قنديل.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الحملات ستستمر تباعاً لضبط المنشآت المخالفة للاشتراطات وغلقها لحين تلافي السلبيات لرفع كفاءة منشآت المنظومة الطبية الخاصة داخل المحافظة والمراكز التابعة لها وذلك للحفاظ على صحة المواطنين.