اليوم السابع
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صحة كفر الشيخ: غلق 49 منشأة طبية وإقامة ندوات توعوية وقوافل طبية بالقرى

الخميس، 09 فبراير 2023 09:41 م
صحة كفر الشيخ: غلق 49 منشأة طبية وإقامة ندوات توعوية وقوافل طبية بالقرى ندوات توعوية بالتعاون مع مديرية الأوقاف
كفر الشيخ - محمد سليمان

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نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ عددا من الحملات على المنشآت الطبية الخاصة، إضافة لقوافل طبية بعيادات تنظيم الأسرة بدسوق، وندوات توعوية بالتعاون بين مديريتي الصحة والأوقاف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف.

قالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الحملة استهدفت المرور على 129 منشأة طبية بين مستشفيات خاصة ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل تحاليل طبية، وأسفرت الحملة من ضبط 49 منشأة غير مرخصة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات الأسبوعية، لضبط المنشآت المخالفة للاشتراطات وغلقها لحين تلافى السلبيات، لرفع كفاءة منشآت المنظومة الطبية الخاصة داخل المحافظة، وتحقيقا لجودة الأداء.

كما نظمت مديرية الصحة بكفر الشبخ قوافل بعيادات تنظيم الأسرة بقرى بدسوق وتقديم الخدمات الطبية المتعددة، ووسائل تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية، كما نظمت معرض لنوادى المرأة، للترويج لمنتجات عضوات النادي، من مشغولات يدوية وتريكو وخلافة، وإقامة ندوات توعية وسائل تنظيم الأسرة، ونظمت ندوة بالمركز الطبى بمدينة دسوق عن إمكانية تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية وشروط تركيب اللولب الهرمونى.

كما نظمت مديرية الصحة الدورة التدريبية للتوعية الأسرية والسكانية وتنظيم الأسرة، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، تناولت الندوة أهمية التغذية السليمة، ودورها في تقوية المناعة والإرشادات الخاصة بحفظ الغذاء، وأهمية تنظيم الأسرة والوسائل المستخدمة، وأماكن تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة.

حاضر فيها الدكتور محروس الخولي، مدير إدارة تنظيم الاسرة، والدكتورة شيماء الحسيني، مساعد مدير الإدارة، وسنية عبد العزيز مسئول إعلام تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتور محمد حلمي، مساعد مدير إدارة مكافحة العدوى.

الحضور من اهالي القر
الحضور من أهالي القرى

 

علق منشأت طبية
علق منشآت طبية

 

قوافل طبية بالقر
قوافل طبية بالقرى

 

نجوات توعوي بالتعاون مع مديرية الاوقاف
ندوات توعوية بالتعاون مع مديرية الأوقاف

 

ندوات توعوية بالقر
ندوات توعوية بالقرى

 


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