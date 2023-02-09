صحة كفر الشيخ: غلق 49 منشأة طبية وإقامة ندوات توعوية وقوافل طبية بالقرى

قالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الحملة استهدفت المرور على 129 منشأة طبية بين مستشفيات خاصة ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل تحاليل طبية، وأسفرت الحملة من ضبط 49 منشأة غير مرخصة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات الأسبوعية، لضبط المنشآت المخالفة للاشتراطات وغلقها لحين تلافى السلبيات، لرفع كفاءة منشآت المنظومة الطبية الخاصة داخل المحافظة، وتحقيقا لجودة الأداء.

كما نظمت مديرية الصحة بكفر الشبخ قوافل بعيادات تنظيم الأسرة بقرى بدسوق وتقديم الخدمات الطبية المتعددة، ووسائل تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية، كما نظمت معرض لنوادى المرأة، للترويج لمنتجات عضوات النادي، من مشغولات يدوية وتريكو وخلافة، وإقامة ندوات توعية وسائل تنظيم الأسرة، ونظمت ندوة بالمركز الطبى بمدينة دسوق عن إمكانية تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية وشروط تركيب اللولب الهرمونى.

كما نظمت مديرية الصحة الدورة التدريبية للتوعية الأسرية والسكانية وتنظيم الأسرة، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، تناولت الندوة أهمية التغذية السليمة، ودورها في تقوية المناعة والإرشادات الخاصة بحفظ الغذاء، وأهمية تنظيم الأسرة والوسائل المستخدمة، وأماكن تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة.

حاضر فيها الدكتور محروس الخولي، مدير إدارة تنظيم الاسرة، والدكتورة شيماء الحسيني، مساعد مدير الإدارة، وسنية عبد العزيز مسئول إعلام تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتور محمد حلمي، مساعد مدير إدارة مكافحة العدوى.



الحضور من أهالي القرى



علق منشآت طبية



قوافل طبية بالقرى



ندوات توعوية بالتعاون مع مديرية الأوقاف