إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بمدخل قرية كركر فى أسوان

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل 2 كابينه مع "توك توك"، على طريق مدخل قرية كركر جنوب مدينة أسوان، وتم الدفع بسيارتى إسعاف إلى موقع الحادث، للتعامل مع المصابين.

ونتج عن حادث التصادم، إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وشهدت محافظة أسوان، أيضا حادث اصطدام سيارة بعامود إنارة بالقرب من مدخل قرية دابود بمركز نصر النوبة بأسوان، وجارى التعامل مع المصابين.

وكان طفلا لقى مصرعه دهسا تحت عجلات جرار زراعى، وأصيب شقيقة بقرية البصيلية التابعة لمركز إدفو شمال أسوان، أمس، الأربعاء، وتم التعامل مع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وفى هذا الصدد، تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوقوع حادث دهس جرار زراعى، لدراجة بخارية، وعلى الفور إنتقلت قوة من مباحث إدفو إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حادث دهس جرار زراعى، لدراجة بخارية، وأسفر الحادث عن وقوع متوفى ومصاب فى الحادث، وتم الدفع بسيارتين إسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "زياد .م .أ" 9سنوات، فيما أصيب شقيقة "محمد" 8 سنوات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو، والمصاب إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.