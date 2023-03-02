مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة بالشرقية

لقى شخص مصرعه، اليوم، متأثرا بإصابته، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة أثناء عبوره طريق" بلبيس أبو سمران" اتجاه العاشر من رمضان، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق" بلبيس- العاشر من رمضان" أمام منطقة أبو سمران نطاق مركز بلبيس، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص مصرع شخص متأثرا بإصابته إثر تصادم سيارة به أثناء عبوره الطريق، تم الدفع بسيارة اسعاف لنقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الانتهاء من الإجراءات القانونية.

يذكر أن فريق من الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، قد قام بانتشال جثة لشاب مجهول الهوية من مياه ترعة الإسماعيلية أمام كوبري التفتيش نطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلة، أمام كوبرى التفتيش، نطاق مركز شرطة بلبيس انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق من الانقاذ النهرى بقسم الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثمان وتبين انه لشاب فى العقد الثالث من العمر، ولم يعثر معه على إثبات هويته، تم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة