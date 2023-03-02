أمين حزب حماة وطن بالأقصر: القرارات الرئاسية دعم للموظفين والشعب بأكمله

وصف علاء إمام راجح أمين حزب حماة وطن بمحافظة الأقصر، القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الرواتب وزيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للدخول من أول أبريل المقبل، بأنها خطوة دعم عظيمة للموظفين والشعب المصرى بأكمله، حيث كلف الرئيس الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات الهامة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأضاف أمين حزب حماة وطن بمحافظة الأقصر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر مسئول يشعر بالمواطن البسيط قبل المسئول الكبير، فهو دومًا ما يصدر قرارات دائمة بصورة دورية والتى تصب فى مصلحة الجميع من أبناء الشعب المصرى، قائلًا:- "الرئيس السيسى يقود مسيرة الوطن للتنمية وبجانب ذلك لا ينسى المواطن الذى يحتاج الدعم أولًا بأول بتلك القرارات الهامة من زيادة رواتب بصورة دورية تحدث لأول مرة فى تاريخ مصر، مما جعل المواطنين يشعرون بأنهم مقدرون تمامًا من القيادة السياسية للبلاد".

وأكد علاء إمام راجح أمين حزب حماة وطن بمحافظة الأقصر، على أنه دائمًا على ثقة بأن الرئيس السيسى والقيادة السياسية للبلاد، لم ولن تترك المواطنين أو الموظفين فى ظل موجة ارتفاع الأسعار العالمية التى بدأت منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وتقف الدولة مع المواطن دائمًا فى زيادة الرواتب والمعاشات، ورفعت الحد الأدنى للأجور مرتين خلال الشهور الماضية، مشيدًا بتلك القرارات الهامة فى تلك اللحظة الضرورية قبل دخول شهر رمضان المبارك.

وكان الرئيس السيسى وجه الحكومة بالتنفيذ الفورى للإجراءات التالية:

أولا:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

ثانيًا:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملى درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.

ثالثًا:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023.

رابعًا:

رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول إبريل 2023.

خامسًا:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا، اعتبارا من أول أبريل.