أطعمة مفيدة للجنين في أول شهور الحمل

كتبت نهير عبد النبى

فى كل مرحلة من مراحل الحمل تحتاج المرأة لنظام غذائى يساعد على نمو الجنين وحمايته من المشاكل الصحية والعيوب الخلقية، كما أنه يساعد المرأة على تعزيز صحتها وحمايتها من المشاكل التى قد تواجهها فى الحمل.

وحسب ما ذكره موقع parenting ففى الشهور الأولى من الحمل يجب أن تتناول المرأة الحامل بعض الأطعمة وهى :

1:منتجات الألبان

تعتبر منتجات الألبان وخاصة المدعمة مصدرًا كبيرًا للكالسيوم وفيتامين د والبروتين والدهون الصحية وحمض الفوليك، أضف الزبادي والحليب إلى نظامك الغذائي للاستفادة من هذه العناصر الغذائية .

2:الأطعمة الغنية بالفولات

أثناء التطور المبكر للجنين، يساعد حمض الفوليك في تكوين الأنبوب العصبي، حمض الفوليك مهم جدًا لأنه يمكن أن يساعد في منع بعض العيوب الخلقية الرئيسية في دماغ الطفل (انعدام الدماغ) والعمود الفقري (السنسنة المشقوقة) من المهم إضافة الأطعمة الغنية بحمض الفوليك إلى نظامك الغذائي حتى لو كنت تتناول مكملات حمض الفوليك، ومن أمثلة هذه الأطعمة الفواكه الحمضية والفاصوليا والبازلاء والعدس والأرز والحبوب المدعمة.

3. الحبوب الكاملة

تعتبر الحبوب الكاملة مصدرًا صحيًا للكربوهيدرات والألياف الغذائية ومركب فيتامين ب والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم هذه ضرورية لنمو طفلك وتطوره تشمل أمثلة الحبوب الكاملة الشعير والأرز البني والحنطة السوداء والبرغل والدخن ودقيق الشوفان .

4. البيض والدواجن

البيض مصدر جيد للبروتينات ، فيتامينات أ ، ب 2 ، ب 5 ، ب 6 ، ب 12 ، د ، هـ ، ك ، والمعادن مثل الفوسفور والسيلينيوم والكالسيوم والزنك تعتبر الدواجن أيضًا مصدرًا ممتازًا للبروتينات.

5. فواكه

تحتوي الفواكه مثل البطيخ والأفوكادو والرمان والموز والجوافة والبرتقال والليمون الحلو والفراولة والتفاح على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة اللازمة لنمو الطفل في الرحم .

6. الخضار

ستضمن الكثير من الخضار في طبقك حصول طفلك على جميع العناصر الغذائية. بعض الخضروات التي يجب أن تشملها هي البروكلي ، واللفت ، والسبانخ ، والجزر ، واليقطين ، والبطاطا الحلوة ، والطماطم ، والفلفل الحلو ، والذرة ، والباذنجان ، والملفوف ، إلخ .

7. البذور والمكسرات

تعد البذور والمكسرات مصادر ممتازة للدهون الصحية والفيتامينات والبروتينات والمعادن والفلافونويد والألياف الغذائية. تأكدي من تناول هذه الأطعمة بانتظام في الشهر الأول وكذلك طوال فترة الحمل.

8 :اللحوم

تحتوي اللحوم على فيتامين ب والبروتينات والزنك والحديد ، وهي مفيدة لك ولطفلك. ضعي اللحوم الخالية من الدهون في نظامك الغذائي في الشهر الأول من الحمل.