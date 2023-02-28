كيف يؤثر تناول الكثير من الملح وقلة الألياف على النساء أثناء الحمل؟

كتبت فاطمة خليل

أثناء الحمل يصبح الاهتمام بالنظام الغذائي الصحى أكثر أهمية من أي وقت سابق، فلا يمكنكِ تناول الأطعمة السريعة بكثرة إذا كنت ترغبين في إنجاب طفل سليم، كما أن الإفراط في تناول الملح أثناء الحمل يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، وكذلك يجب تجنب الأطعمة قليلة الألياف، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تأثير تناول كثير من الملح وقليل من الألياف على المرأة أثناء الحمل، بحسب موقع "Health".

ما مقدار الملح الذي يمكن أن يؤثر على النساء الحوامل؟

من الحقائق المعروفة أنه بدون ملح تصبح أجسامنا غير مستجيبة بعد فترة معينة وخاصة أثناء الحمل.

يعد التورم في الوجه واليدين والساقين والكاحلين والقدمين من أكثر المشاكل شيوعًا التي تواجهها المرأة الحامل. ومع ذلك ، فإن تناول المزيد من الملح أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوذمة (التورم) حيث يحتجز السائل الزائد في أنسجة الجسم.

ما يمكن أن تفعله الأنظمة الغذائية الغنية بالملح أثناء الحمل؟

• يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لدى الأم

• يمكن أن يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

• يمكن أن يرفع ضغط الدم ويزيد من احتمالية إصابة طفلك بارتفاع ضغط الدم.

المواد الغذائية التي تحتوي على كمية عالية من الملح

1. الخبز

يعد الخبز خيارًا شائعًا للإفطار حيث يمكنك تناوله مع البيض أو البطاطس المقلية أو زبدة الفول السوداني والمربى فقط.

شريحة خبز بيضاء واحدة فقط تحتوي على ما يقرب من 150 مجم من الملح لكن تناول الخبز في كل وجبة يجعله أكثر من اللازم.

2. الصلصة

يمكن أن يكون لما تضعه في طعامك تأثير كبير على كمية الملح التي تستهلكها. تحتوي كل ملعقة كبيرة من صلصة الباربيكيو والكاتشب على كمية جيدة من الملح.

3. الحبوب

قد يكون مذاق وعاء الحبوب الذي تأكله في الصباح أحلى من المالح، لكن بعض الحبوب مالحة (حبوب الإفطار الصحية). على سبيل المثال ، دقيق الشوفان مع النكهة والسكر البني. تحتوي هذه المصادر عالية الصوديوم أيضًا على كمية كبيرة من الملح.

ما هي كمية الملح الآمنة للاستهلاك في نظام الحمل الغذائي؟

لخفض ضغط الدم، نصح خبراء الصحة الناس منذ فترة طويلة بتناول كميات أقل من الملح.

يعتبر تناول أكثر من 7 جرامات من الصوديوم يوميًا أكثر من اللازم بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، لذلك يجب أن يحدوا من تناولهم.

إن المعادن مثل الصوديوم ضرورية ولكن لتجنب بعض المشكلات الصحية ، عادةً ما تنصح المنظمات الصحية الأشخاص الأصحاء بالحفاظ على مدخولهم اليومي من الصوديوم أقل من 2300 مجم (حوالي ملعقة صغيرة من الملح).

تأثير الملح الزائد على الجنين

يلعب الملح دورًا مهمًا في المساعدة على إدارة سوائل الجسم والحفاظ عليها عندما تكونين حاملاً حيث تتغير مستويات السوائل في جسمك لدعم نمو الجنين.

يمكن أن يتأثر ضغط الدم سلبًا بتناول كميات كبيرة من الملح. سوف تتأثر الكليتان بالملح ، مما يجعل الجسم يحتفظ بالماء. زيادة حجم الدم بسبب السوائل الزائدة يمكن أن يرفع ضغط الدم. لذا ، فإن اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية أقل من الملح أثناء الحمل يمكن أن يساعد في الحفاظ على ضغط الدم في نطاق صحي. لتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية ومشاكل القلب.

الألياف والحوامل

يعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف أمرًا جيدًا حيث أن لها العديد من الفوائد الصحية أثناء الحمل ، تقلل مثل هذه الأطعمة من خطر إصابة المرأة الحامل بمرض السكري وتسمم الحمل والإمساك.

للأمهات الحوامل ، توفر الألياف الغذائية العديد من المزايا. يعزز الهضم الصحي أثناء الحمل ، ويوفر العناصر الغذائية الحيوية مثل مجموعات فيتامين ب ، ويساعد في إدارة زيادة الوزن أثناء الحمل ، ويعزز التحكم الأمثل في نسبة الجلوكوز في الدم ، ويمنع الإمساك ، ويقي من أمراض القلب والأوعية الدموية أثناء الحمل ، ويؤخر ظهور الحساسية في مرحلة الطفولة المتأخرة.

الأطعمة الغنية بالألياف التي يجب تناولها أثناء الحمل

1. الفاصوليا

طريقة بسيطة لتسلل الألياف إلى نظامك الغذائي تقدم وجبة خفيفة غنية بالألياف.

2. البروكلي

غني بالعديد من العناصر الغذائية بالإضافة إلى الألياف. القرنبيط والملفوف واللفت هي أيضًا بعض الخيارات الجيدة التي يمكنك البحث عنها.

3. التوت

يشتهر التوت بخصائصه المضادة للأكسدة ، ولكنه يحتوي أيضًا على الكثير من الألياف.

4. الفواكه المجففة

يمكن للفواكه المجففة مثل الخوخ والتمر أن تزيد بشكل كبير من تناول الألياف.