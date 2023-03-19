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وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية العيد الوطني الباكستاني ومرور 75 عاما على العلاقات

الأحد، 19 مارس 2023 09:58 م
وزير قطاع الأعمال يشهد احتفالية العيد الوطني الباكستاني ومرور 75 عاما على العلاقات جانب من الاحتفالية
كتب عبد الحليم سالم

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أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، على قوة ومتانة العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 366 مليون دولار. 
 
 جاء ذلك خلال كلمة المهندس محمود عصمت، في الاحتفالية التي أقامتها سفارة باكستان بالقاهرة، بمناسبة العيد الوطني لجمهورية باكستان الإسلامية، ومرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الباكستانية، بحضور السفير ساجد بلال سفير باكستان  بالقاهرة. 
 
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أشار المهندس عصمت، خلال كلمته، إلى أن جمهورية باكستان، والتي تعني الأرض الطاهرة، تمثل أحد الدعائم الأساسية للاستقرار في جنوب قارة آسيا بكل ما تمتلكه من مقومات جيوسياسية واقتصادية فهي الخامس على مستوى العالم من حيث عدد السكان، وتأتي في المركز 33 من حيث المساحة، فيما يحتل الاقتصاد الباكستاني المرتبة 26 في العالم من حيث القوة الشرائية، والمرتبة 45 من حيث الناتج المحلي الإجمالي. 
 
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أضاف الوزير أن جمهورية باكستان تمثل نموذجا يحتذى به على المستوى الاقتصادي من حيث التكامل بين القطاعات المختلفة خاصة القطاعين الصناعي والزراعي. 
 
قدم المهندس محمود عصمت، التهنئة بمناسبة العيد الوطني الباكستاني، متمنيا التقدم والنمو للبلدين الصديقين.

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وزير قطاع الاعمال



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