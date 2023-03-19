رئيس وزراء باكستان السابق و17 من مساعديه يواجهون اتهامات بالإرهاب

وكالات

وجهت الشرطة الباكستانية اتهامات بالإرهاب لرئيس الوزراء السابق عمران خان و17 من مساعديه، بحسب ما ذكر موقع "العربية".

وكانت قد اقتحمت قوات الشرطة الباكستانية، منزل رئيس الوزراء السابق عمران خان لاعتقاله في مدينة لاهور، أمس السبت، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للحظة الاقتحام، على خلفية اتهامه بالفساد، عقب الإطاحة به من منصبه في شهر أبريل الماضي.

ووفق "رويترز" قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إنه شكل لجنة لقيادة حزبه في حال اعتقاله، مؤكدا: "هناك تهديد أكبر لحياتي أكثر من ذي قبل".