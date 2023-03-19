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تحرك قوى من وزير قطاع الأعمال العام لمواجهة تأخير تطوير مصانع الغزل

الأحد، 19 مارس 2023 08:14 م
تحرك قوى من وزير قطاع الأعمال العام لمواجهة تأخير تطوير مصانع الغزل د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

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أعرب الدكتور مهندس محمود مصطفى عصمت وزير قطاع الأعمال العام، عن غضبه الشديد جراء تأخر تنفيذ مشروع تطوير مصانع الغزل، خاصة مصنع غزل 1 الأكبر في العالم في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مشددا على أهمية التحرك السريع لإنجاز المشروع الذى تأخر كثيرا عن جدوله الزمنى، وبالتالى تأخر الحصول على قرض تمويل شراء الماكينات الجديدة بنحو 540 مليون يورو.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس المنعقدة اليوم، برئاسة الوزير، وبحضور قيادات الشركة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات .

خلال الجمعية وتأكيدا لما نشره اليوم السابع صباح اليوم ،تم تفويض الوزير لتشكيل مجلس ادارة جديدة للشركة القابضة للغزل والنسيج ، مع تكليف المجلس الحالي بالاستمرار في عمله لحين عمل التشكيل الجديد.

كما تم الموافقة على تشكيل لجنة لبحث أسباب تاخر تنفيذ مشروعات التطوير ، وإخلاء مسؤلية مجلس الادارة لحين إعداد تقرير اللجنة ، علاوة على  تخفيض مكافاة المجلس 50٪ ، ومنح المجلس مهلة شهر واحد لإتمام مهامهم.

 

 

 

 


الغزل

النسيج

قطاع الاعمال

القابضة للقطن والغزل

محمود عصمت



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