ورش تدريبية للنشء فى تصميم الملابس والإكسسوارات وتصفيات مهرجان إبداع بكفر الشيخ

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج يتضمن تدريب النشء من أعضاء مراكز الشباب على تصميم وتنفيذ الملابس وتعلم فن الإكسسوارات وفن التطريز ويتم التدريب مع مدربين متخصصين في مجال فن التطريز، وتصميم الاكسسوارات، مؤكداً أن الوزارة تسعى لتحديث برامجها ومشروعاتها لتمكين النشء والشباب بتأهيلهم وتنمية قدراتهم، وتستمر ورش العمل لبرنامج إطلالة.

وعقدت لجنة التحكيم لمجال العزف، والموسيقى والغناء الفردى والموال الشعبي بشباب كفر الشيخ، ضمن فعاليات التصفيات التمهيدية لمهرجان "إبداع" مراكز الشباب فى موسمه الرابع، تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مهرجان إبداع ضمن برامج الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن المهرجان يشمل ثلاث عشرة مجال متنوع كالشعر والأفلام القصيرة والألعاب الإلكترونية والتعليق الرياضي والدوري الثقافي والعروض المسرحية والفنون الشعبية والموسيقى والغناء جماعي وفردي والفنون التشكيلية، والحرف التراثية والأشغال الفنية والموال الشعبي والإنشاد والترانيم والفرق الموسيقية الباند، كما يشارك فى التصفيات التمهيدية 100 شاب وفتاة.

يعد المهرجان أضخم الفعاليات التى تستهدف تنمية مواهب الشباب في مجالات متنوعة فى إطار اهتمام الدولة المصرية ومؤسساتها بإكتشاف المواهب الشبابيه وضمت لجنة التحكيم كل من الدكتور أسامه رشاد، الدكتورة داليا المصرى، الدكتورة أميرة عكاشه، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، تنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب.