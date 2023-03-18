غداً.. انطلاق أولى فعاليات النسخة الثانية من مُنتدى الحوار الوطني للشباب بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، انطلاق أولى فعاليات مُنتدى الحوار الوطنى للشباب فى نسخته الثانية تحت شعار "فيمَ يفكر الشباب.. حوار من الشباب للشباب"، غدًا الأحد، بمراكز شباب كفر الشيخ، وباقى المحافظات.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن أولى فاعليات منتدى الحوار الوطنى للشباب بالمحافظة تنطلق غداً برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بمراكز الشباب المعلنة وفق الجدول الزمنى المنشور عبر الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة، ويتناول مُنتدى الحوار الوطنى للشباب ثلاثة محاور رئيسية: السياسى، الاجتماعى، الاقتصادى، ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ محمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد نفذت مُنتدى الحوار الوطنى فى نسخته الأولى عام 2016، وفى ضوء احتياج المرحلة الراهنة فقد أعلنت وزارة الشباب انطلاق نسخة منتدى الحوار الثانية"، والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن والمحافظات تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى.