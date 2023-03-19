اليوم السابع
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الأحد، 19 مارس 2023 03:04 م
أكرم القصاص
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نقابة القراء تهنئ الرئيس والأمة بشهر رمضان وتصرف 200 جنيه لأصحاب المعاشات

الأحد، 19 مارس 2023 02:14 م
نقابة القراء تهنئ الرئيس والأمة بشهر رمضان وتصرف 200 جنيه لأصحاب المعاشات الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية
كتب لؤى على

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هنأ الشيخ محمد حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء والمحفظين، الرئيس عبد السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا بأن يمن الله عليه بالصحة والعافية، وأن يحفظه لمصرنا الحبيبة، وأن يجرى الخير على يديه، وأن يسدد خطاه من أجل تحقيق النفع للشعب المصرى.
 
كما هنأ الشيخ محمد حشاد الأمتين الإسلامية والعربية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و العلماء بالأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية وأهل القراء جميعا بالداخل والخارج.
 
وأكد محمد الساعاتى أن مجلس إدارة نقابة محفظى وقراء القرآن العامة بمصر، برئاسة الشيخ محمد حشاد قرر لأول مرة صرف منحة رمضانية 200 جنيه لأصحاب المعاشات وأسرهم والمطلقات والأرامل، تصرف فى الأول من أبريل القادم مع المعاش. 

نقابة القراء

وزير الاوقاف

وزارة الاوقاف

دار الافتاء



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