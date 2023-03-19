مصرع طفل أسفل عجلات القطار فى الشرقية

لفظ طفل فى الخامسة عشر من عمره أنفاسه الأخيرة، إثر تعرضه لحادث قطار بنطاق مدينة بلبيس محافظة الشرقية، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من أمام منطقة الحصان.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "يوسف م ال " 15 سنة مقيم نطاق بلبيس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر اصطدام القطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدخل بلبيس أمام منطقة الحصان، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية قد عثرت أمس على جثة بمياه ترعة البيه نطاق مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتبين أنها لشاب متغيب من يومين عن منزله، بعد خروجه للعمل فى كافيه بمدينة الزقازيق.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق العام، بوصول "محمد ع ط " 16 سنة مقيم مدينة الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه وحيد أسرته، ويعمل بكافيه، ومتغيب منذ يومين، إلى أن عثر الأهالى عليه جثته طافية بمياه ترعة البيه نطاق مدينة الزقازيق، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.