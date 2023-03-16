اليوم السابع
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الخميس، 16 مارس 2023 07:45 م
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مصرع شخصين فى حادث تصادم بالشرقية

الخميس، 16 مارس 2023 07:01 م
مصرع شخصين فى حادث تصادم بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقى شخصين مصرعهما اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل على طريق الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين في طريق الصالحية الجديدة بناحية المفارق بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة.

 
وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل، ما أسفر عن مصرع كلا من عبد الرحمن ماجد محمد، 28 سنة، من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وأحمد محمد خليل، 36 سنة، من مدينة العريش، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الصالحية الجديدة والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

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