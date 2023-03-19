اليوم السابع
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الأحد، 19 مارس 2023 02:41 م
أكرم القصاص
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مصرع طفلة وإصابة عمتها صدمتهما سيارة مسرعة فى قرية بغداد بالوادى الجديد

الأحد، 19 مارس 2023 01:10 م
مصرع طفلة وإصابة عمتها صدمتهما سيارة مسرعة فى قرية بغداد بالوادى الجديد حادث تصادم - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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لقيت طفلة فى الثالثة من عمرها مصرعها، وأصيبت عمتها فى حادث سير على طريق الخارجة باريس بنطاق قرية بغداد، أثناء عبورهما الطريق السريع. وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابة إلى مستشفى الخارجة التخصصي وايداع جثة الطفلة بمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الخارجة باريس وسط منطقة أهلة بالسكان مما أسفر وفاة طفلة وإصابة عمتها وتبين مصرع رقية أحمد جمال ماضي 3 سنوات وإصابة خضرة جمال ماضي 36 سنة.
 
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابة إلى مستشفى الخارجة التخصصي وايداع جثة الطفلة بمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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