إصابة رئيس جامعة بنى سويف فى حادث أثناء مشاركته بمؤتمر اتحاد الجامعات بتونس

تعرض الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، لحادث سير أثناء مشاركته بمؤتمر اتحاد الجامعات العربية بدولة تونس، وأدى الحادث لحدوث بعض الإصابات البسيطة.

وأصر رئيس جامعة بنى سويف، على المشاركة فى فعاليات المؤتمر.

وتتقدم أسرة الجامعة، فى بيان لها من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب والأمن الإدارى بالدعوات والأمنيات القلبية بالشفاء العاجل له.

يذكر أن جامعتى "المنستير" و"سوسة" التونسية تحتضنان فعاليات المؤتمر، بحضور عدد من وزراء التعليم العالى بالدول العربية، وتقام على هامش فعاليات المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية، والتى ستتناول جلسة متخصصة لعدد من وزراء التعليم العالي؛ لمناقشة موضوع التحول الرقمى فى التعليم العالي "تجارب ونظرة إلى المستقبل"، فى حين ستتناول جلسة أخرى المشاركة الطلابية ودور الطلاب فى حوكمة الجامعات.

جدير بالذكر أن اتحاد الجامعات العربية يضم 390 جامعة ومؤسسة تعليمية عربية، وتأتى هذه الدورة فى إطار تعزيز أواصر التعاون بين الجامعات العربية، مما ينعكس إيجابيًا على منظومة التعليم العالى فى جميع الدول العربية؛ لزيادة قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمى والعالمي.

كما تأتى هذه الاستضافة فى ظل الاهتمام بمحور التعليم العالى العربى، إيمانًا بأهميته فى ظل المتغيرات المتنامية التى يشهدها العالم فى كافة المجالات ممّا يشكّل مسؤولية أكبر للجامعات لإعداد طلبة قادرين على الاستجابة لهذه المتطلبات، إضافة إلى تطوير البحث العلمي الذى أصبح مقياسًا لتطور الدول.

وتسعى هذه الدورة إلى توحيد معايير التعليم والتدريب، وتسهيل الإجراءات الخاصة للاعتراف بالشهادات الجامعية ومعادلتها، بما ينعكس على تسهيل التنقل والتبادل الأكاديمى للمدرسين والطلاب والإداريين بين الجامعات الأعضاء.