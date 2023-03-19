محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى.. صور

الغربية عادل ضرة

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولة تفقدية، داخل شوارع مدينة المحلة، لتفقد مشروعات التطوير والرصف الجارية بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والنائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة، والمحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.

وتفقد محافظ الغربية في حي ثان، شارع سعيد نواره بمنطقه منشية البكري الشارع والذي تم إدراجه ضمن خطة الرصف بداية من مسجد السيدة رقية حتى مزلقان منشية البكري، موجهاً بسرعة انتهاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من خط الطرد الخاص بمحطة رفع منشية البكري.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف ووضع طبقة الأساس بشارع المصرف بمنطقة الجمهورية بحي ثاني المحلة، إلى جانب تفقد أعمال تطوير منطقة منشية عبد المنعم رياض والتي تم توفير الاعتماد المالي لها من صندوق التنمية الحضارية لتطوير عدد 28 شارع فرعي بالانترلوك، فضلاً عن رصف الشارع الرئيسي.

وفي ذات السياق تفقد رحمي منطقة سوق التقوى لوضع التصور اللازم لتطوير السوق بالكامل مما لاقى استحسان الأهالي الذين وجهوا التحية للمحافظ على جهوده، واختتمت الجولة في حي ثان المحلة بتفقد أعمال إنشاء أول كورنيش بمدينة المحلة الكبرى والذي يتم إنشاؤه على ثلاث مراحل، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي- سمنود.

وتابع الدكتور طارق رحمي جولته بتفقد أعمال التطوير بحي أول، حيث تم تفقد شارع المستشار بعد رصفه موجهاً بربط الشارع بالطريق الدائري، كما تفقد الشوارع المتفرعة من شارع سعد محمد سعد والتي تم تطويرها بالانترلوك بالمشاركة المجتمعية، واختتمت الجولة بتفقد أعمال رصف طريق سكة دمرو.