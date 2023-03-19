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محافظ الغربية يلتقي بمؤسسات المجتمع المدني تفعيلا لمبادرة "كتف في كتف"

الأحد، 19 مارس 2023 05:03 م
محافظ الغربية يلتقي بمؤسسات المجتمع المدني تفعيلا لمبادرة "كتف في كتف" الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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عقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم بالمركز الثقافى بطنطا، اجتماعا موسعا، بحضور 250 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى، المدارس الخاصة، رجال الأعمال، البنوك، المطاعم والسلاسل التجارية الكبرى، مديرى المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية " كتف فى كتف" والتى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الجمعة الماضى بحضور وتشريف رئيس الجمهورية

 

وخلال اللقاء وجه المحافظ الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى أطلق منذ يومين الحدث الخيرى الأكبر فى تاريخ مصر، وذلك فى إطار اهتمامه بكافة شرائح المجتمع وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، كما وجه الشكر للتحالف الوطنى الذى أطلق أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر

 

وأوضح المحافظ أن لقاء اليوم يأتى استكمالا لما أطلقه رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهاته، بضرورة توحيد كافة الجهود من أجل الوصول إلى أكبر عدد مستهدف من الفئات الأكثر احتياجاً دون تكرار، حيث أخذت المحافظة على عاتقها تجميع مؤسسات المجتمع المدنى، المدارس الخاصة، رجال الأعمال، البنوك، المطاعم والسلاسل التجارية الكبرى، وذلك بهدف إيجاد علاقة من التكامل بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى، لتحقيق المصلحة الجمعية للمجتمع وإيصال المساعدات إلى مستحقيها

 

وعلى مدار ساعة ونصف تلقى المحافظ الاستفسارات والاقتراحات للمشاركة وتوحيد الجهود لتوزيع الوجبات والمساعدات على المستحقين، كما قام أعضاء المكتب الفنى للمحافظ بتوزيع استمارات المشاركة من الجهات الحاضرة

 

ووجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بدعم المبادرة بسيارات الوحدات المحلية لتكون جاهزة لنقل الكراتين والوجبات خلال الشهر الكريم، كما أكد أن المحافظة جاهزة لفتح أى عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق، ومستعدة لتقبل أى عدد من المتطوعين للمشاركة فى التنفيذ

 

ومن جانبهم أشاد الحاضرون بدعوة المحافظ مثمنين الفكرة والتى ستعمل على توحيد الجهود وتكثيف الأعمال فى المناطق الأكثر احتياجا، كما طالبت المؤسسات بعقد اجتماع شهرى لهم وهو ما رحب به المحافظ على الفور.

 

 


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