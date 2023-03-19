مجلس نقابة المهندسين يقرر زيادة المساهمة في مشروع العلاج لـ80%

كتبت آية دعبس

اجتمع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بناء على الدعوة الموجهة من نقيب المهندسين طارق النبراوى، حيث بدأت الجلسة بكلمته والتى أثنى فيها على الحضور غير المسبوق لأعضاء الجمعية العمومية والتى انعقدت بتاريخ 6 / 3/ 2023 بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، ثم طلب من الحضور فتح باب الترشح لمنصبى الأمين العام / الأمين العام المساعد وقد رفض أعضاء المجلس الاستجابة لتلك الدعوة حيث انها تتنافى مع نص المادة 18 من قانون النقابة والتى تفيد أنه لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمال الجمعية العمومية.

حيث اعتمد المجلس جدول الأعمال فى جلسة مجلس النقابة بتاريخ 28/2/2023 برئاسة النقيب العام، فضلا عن انه لم يتم حتى تاريخه ارسال محضر الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية المختصة حتى يتسنى للمجلس تنفيذ قراراتها، وقد أوضح بعض الحضور أن ما حدث العام السابق عقب انتخاب النقيب الحالى فى 11 /3/2022 فانه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية للمهندسين برئاسة النقيب السابق وحضور هيئة المكتب السابقة على المنصة فى 17 /3/ 2022 وتم فى هذه الجلسة اتخاذ قرارات زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للرعاية الصحية للمهندسين، ولم يتسلم النقيب الحالى رئاسة النقابة الابعد ورود اعتماد الجهة الإدارية فى 20/3/2022.

وعند مناقشة الحضور لنقيب المهندسين فى بعض الإجراءات التى قام بها منفردا أثناء إدارته لجلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 6/3/2023 والتى قد تؤدى إلى بطلان بعض قراراتها فقد رفض نقيب المهندسين التعقيب على ملاحظات أعضاء المجلس وأصر على موقفه حيث قام بمغادرة الجلسة، وبعد المغادرة تم أخذ التصويت على استكمال جدول أعمال الجلسة برئاسة وكيل أول النقابة طبقاً للمادة (41) من النظام الداخلى للنقابة وهو ما تمت الموافقة عليه بإجماع الحضور.

وقد دعا وكيل النقابة فى كلمته إلى التنبيه بوجوبيه نفاذ بنود قانون النقابة، مؤكداً على الاحترام الكامل لقرارات الجمعية العمومية وفقا لصحيح القانون والنظام الداخلى.

وقد انتهت الجلسة إلى عدة قرارات هامة لضمان سير العمل بالنقابة وفقاً لصحيح القانون وتحقيقاً لمصالح المهندسين وأسرهم، حيث تم الموافقة على الآتي:-

1. تعديل مقترح لائحة الرعاية الاجتماعية وذلك بزيادة الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية المقدمة للمهندس وأسرته إلى مبلغ 15 الف جنية على أن يتم عرضها على اقرب جمعية عمومية لاعتمادها.

2. زيادة نسبة مساهمة النقابة فى مشروع الرعاية الصحية إلى 80% لجميع الخدمات العلاجية (أشعة – تحاليل – مستشفيات – عناية مركزة – امراض مستعصية) بدءاً من 1/4/2023.

3. التصديق على محضر مجلس النقابة رقم (15) بتاريخ 13/3/2023.

ودعا المجلس مهندسى مصر لإعلاء الصالح العام من منظور وطنى تتكامل فيه الرؤى بعيداً عن أى مصالح شخصية او انتخابية يتم من خلالها ترويج الأفكار التحريضية وتزييف الحقائق وخلق حالة من الانقسام بين جموع مهندسى مصر، ويكرر المجلس تأكيده الدائم على احترامه الكامل للجمعية العمومية وصحيح قانون النقابة ونظامه الداخلى بما يحقق الصالح لمهنة الهندسة التى نتشرف جميعا بالانتساب إليها.