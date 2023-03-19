كلية علوم الملاحة جامعة بنى سويف تستطلع هلال شهر رمضان الثلاثاء المقبل

وقال الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، أن الكلية بصدد تحرى هلال شهر رمضان، وذلك بالتعاون مع لجنة من مشايخ دار الإفتاء المصرية، مشيرا إلى أنه سوف يحدث الاقتران يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هجرياً والموافق 21/3/2023 ميلادياً فى تمام الساعة 7:28 مساء ويكون غروب القمر فى تمام الساعة 5:53 مساء والشمس فى تمام الساعة 6:03 مساء بالتوقيت المحلى ويكون بذلك غروب القمر قبل غروب الشمس بحوالى 10 دقائق.

وأضاف عميد الكلية أن استطلاع الهلال سيكون عبر أحدث التلسكوبات من حيث دقة تصوير الأجسام الفضائية، وهي من المرات القليلة التى تستخدم فيها تلك المعدات لرصد الشهور الهجرية في مصر.

وأضاف الدكتور أسامة شلبية عميد كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، أن تحرى هلال شهر رمضان سيكون عبر أحدث التلسكوبات الفضائية من حيث دقه التصوير ، وتعد من المرات القليلة التى يتم فيها استخدام مثل هذه التلسكوبات الفضائية في رصد وتأكيد الرؤية لبدء الشهور الهجرية وشهر رمضان الكريم في أي مكان داخل أو خارج جمهوريه مصر العربية

وأكد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، أننا نحن لسنا جهة إفتاء وإنما نحن جهة علمية نتبع السنة النبوية الشريفة فى تحرى الهلال كما أمرنا رسولنا الكريم والكلية أحد لجان الرصد التى تساهم فى تحري الشهر الكريم والشهور العربية وكل الاحترام والتقدير لدار اإلفتاء المصرية ممثلة فى فضيلة مفتى الديارالمصرية وهى الجهة الوحيدة التى لها الرأى النهائى لمواعيد بدايات ونهايات الشهورالعربية الهجرية.