دار الفتوى اللبنانية: استطلاع هلال شهر رمضان المبارك الثلاثاء

أعلنت دار الفتوى فى لبنان أن استطلاع هلال شهر رمضان المبارك للعام الجارى سوف يتم إجراؤها بعد غروب شمس بعد غد الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان والحادى والعشرين من مارس الجاري.

وسيجرى مفتى الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالات ومشاورات بعد غروب هذا اليوم مع كبار العلماء والمفتين ووزراء الأوقاف الإسلامية فى البلدان العربية للتثبت من رؤية الهلال.

ومن جهة ثانية، أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكةـ إلى تحرّى رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء المقبل حسب تقويم أم القرى، جاء ذلك فى إعلان للمحكمة العليا .

وجاء نص الإعلان كما يلى: "الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (167 / هـ) وتاريخ 1 / 8 / 1444هـ، أن يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 2 / 2023م، هو غرة شهر شعبان لعام 1444هـ، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكة تحرى رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 21 / 3 / 2023م.

أضاف نص الإعلان: ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بوساطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.