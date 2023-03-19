غلق 10 منشآت طبية بدون ترخيص في حملة بقنا

قنا - صابر سعيد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بالتنسيق مع العلاج الحر، حملة إغلاق على عدد من العيادات والمنشآت الطبية غير المرخصة، برئاسة العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وأوضح لطفي، أن الحملة تستهدف المرور على جميع المنشآت الطبية والتأكد من وجود تراخيص لها، وأسفرت الحملة عن إغلاق 10 منشآت طبية بدون ترخيص ومخالفة للتراخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار الدكتور مصطفى الهوارى، رئيس إدارة العلاج الحر، إلى أن فريق العلاج الحر بالمحافظة يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة، ومكافحة العدوى حفاظا علي حياه المواطنين، وتماشيا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.





