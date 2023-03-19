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صحة الدقهلية: العلاج الحر يوصى بغلق 12 منشأة طبية مخالفة

الأحد، 19 مارس 2023 11:27 ص
صحة الدقهلية: العلاج الحر يوصى بغلق 12 منشأة طبية مخالفة إحدى المنشآت المخالفة
الدقهليه شريف الديب

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر شنت حملات موسعة خلال الأسبوع الماضى، على عدد من المنشآت الطبية "الخاصة"، ومرت على عدد من العيادات، والمراكز الطبية والمستشفيات، مؤكدا عدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
 
وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى المرور على 95 منشأة طبية، شملت 39 عيادة خاصة، و20 مركزاً طبياً ومعملين، من بينها 4 مراكز غير مرخصة.
وأشار فؤاد إلى استصدار قرارات إغلاق لـ12 منشأة مخالفة، وإعادة فتح 3 أخرى، مؤكدا حرص صحة الدقهلية على الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى؛ حفاظا على حياة المواطنين، وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو "حياة كريمة" للمواطنين.
جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.
 

الدقهليه

صحة الدقهليه

العلاج الحر

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