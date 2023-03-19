ضبط 5 أشخاص بينهم 4 مصابين فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بناحية قرية بيت خلاف، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، وضبط 5 من المشاركين فيها من بينهم 4 من المشاركين في المشاجرة، وتم نقلهم للمستشفى العام بجرجا لتلقى العلاج اللازم، وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مكز جرجا، بين طرفين ووجود مصابين، وتم ضبط المشاركين فيها، وذلك بسبب خلافات الجوار.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها اللواء رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب، ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، بوجود مشاجرة ومصابين بناحية بيت خلاف دائرة مركز جرجا، تبين أن طرفيها كل من " طرف أول " حسن م ا م 38 سنة سائق مصاباً " رش خرطوش بالساقين "، ونجل عمومته محمد م ا س 45 سنة عامل زراعي مصاباً " رش خرطوش بالساق اليسرى والذراع الأيمن "، وتم نقلهما لمستشفى جرجا العام ، وزوجة الثاني شربات خ ا ع 42 ربة منزل "مصابه " كدمه بالذراع الأيمن ".

وبين " طرف ثان " علي س ا م 50 سنة عامل زراعي، ورمضان س ا م 34 سنة عامل زراعي، ومحمد س ا م 30 سنة عامل زراعي مصاباً " بكدمه بفروة الرأس " الطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني "بندقية خرطوش، و" 2 " طلقة من ذات العيار "، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الثاني من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابتهما بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.