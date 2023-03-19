ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر و20 ألف صاروخ نارى فى الغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية برئاستة ومفتشى إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالإشتراك مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية، لضبط المخالفين والخارجين على القانون وتكثيف الحملات التموينية بمركز كفر الزيات والإطمئنان على مدى توافر السلع الغذائية الأساسية والصالحة للاستهلاك الآدمى والغير مغشوشة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1350 علبة عصير إنتاج بير السلم ومجهول المصدر و2560 علبة مشروب بطعم الفواكه إنتاج بير سلم ومجهول المصدر و768 كيس كريسبى إنتاج بير سلم مجهول المصدر و4000 كيس لوليتا إنتاج بير سلم مجهول المصدر 13824 كيس كريسبى كرة شيكولاته إنتاج بير سلم مجهول المصدر 2880 كيس بونبون ملون إنتاج بير سلم مجهول المصدر.

كما تم ضبط 864 كيس شيكولاتهة بالحليب إنتاج بير سلم مجهول المصدر و48 كيس لبان إنتاج بير سلم مجهول المصدر و5760 قطعة لبان بير سلم مجهول المصدر، و20400 صاروخ نارى، ليكون إجمالى المضبوطات 32054 قطعة مواد غذائية و20400 صاروخ ممنوع تداولة، وتم تحرير محاضر بالمخالفات واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق متصل تابع اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، حيث شهدت الحملات إزالة 5 حالات تعدى لمخالفات البناء بالوحدات المحلية لقرى المعتمدية والعامرية ومحلة حسن وصفط تراب.

وتم تنفيذ إزالة شدادات خشبية، بدور ثالث علوى، خارج الحيز العمرانى على مساحة 120 متر، بجانب إزالة سمل خرسانى وسور بالبلوك بارتفاع 5 متر على مساحة 3 قيراط و2 سهم، بقرية سندسيس بنطاق وحدة المعتمدية، وإزالة سور بالبلوك حول مساحة 1 قيراط بنطاق وحدة العامرية، كما تم تنفيذ إزالة مبنى بالبلوك، بعزبة قادوس التابعة لوحدة محلة حسن، على مساحة 120 متر، بالإضافة إلى إزالة أساس خرسانى وبناء بالطوب الأحمر والمونة الأسمنتية لمقبرة على مساحة 2 سهم بنطاق وحدة صفط تراب.