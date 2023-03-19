اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 مارس 2023 11:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"شهادة حياة".. الكنيسة الكاثوليكية تشارك فى احتفال لجنة المرأة بعيد الأم

الأحد، 19 مارس 2023 10:47 ص
"شهادة حياة".. الكنيسة الكاثوليكية تشارك فى احتفال لجنة المرأة بعيد الأم احتفال عيد الأم بالكنيسة الكاثوليكية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر في احتفال لجنة المرأة، بمجلس كنائس مصر، بعيد الأم، وذلك بمقر نادى "HOC"، التابع لكنيسة الروم الأرثوذكس، بمصر الجديدة.
 
ومثل الكنيسة الكاثوليكية في المشاركة، الأخت جانيت، من راهبات سيدة المحبة للراعي الصالح، والسيدة ماري يونان، الخادمة بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، والسيدة سهام جمال، الخادمة بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا.
 
وجاء ذلك بحضور القس يشوع يعقوب بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والسيدة فيفيان ظريفة، مسؤولة لجنة المرأة، بمجلس كنائس مصر، وأعضاء اللجنة.
 
وبدأ اليوم بالصلاة الافتتاحية، أعقبها بعض الكلمات من مختلف الخصور، كما تم الاستماع إلى عدد من شهادات الحياة من قبل المكرمات. وانتهى الاحتفال بتكريم الشخصيات المختارة.
 
 

الكنيسه الكاثوليكيه

المجمع المقدس

لجنه المراه بالمجمع المقدس

احتفال عيد الأم

الكنيسة الكاثوليكية



الموضوعات المتعلقة

بابا الفاتيكان: "عزوبية" الكهنة فى الكنيسة الكاثوليكية "وصفة مؤقتة"

الأربعاء، 15 مارس 2023 01:14 م

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى رسامة الأنبا إبراهيم إسحاق "بطريرك"

الأحد، 12 مارس 2023 01:43 م

كنائس مصر تحارب الإدمان بجانب الدولة.. الأرثوذكسية: بكل كنيسة مسئول عن خدمة ومكافحة وعلاج الإدمان.. المجمع المقدس وضع شرط التعافى من المخدرات للزواج.. والكنيسة الكاثوليكية تعالج المدمنين المسلمين والمسيحيين

الخميس، 09 مارس 2023 03:00 ص

الكنيسة الكاثوليكية بسوهاج تنظم احتفالية عيد الأم 20 مارس الجارى

الإثنين، 06 مارس 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة