تجربة عملية على محور كمال عامر.. 7 دقائق من بشتيل للعمرانية.. فيديو

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، فيديو لمحور الفريق كمال عامر الجديد بعد تشغيله فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم.

وأظهر الفيديو، تجربة عملية لسير سيارة على محور الفريق كمال عامر الجديد، ابتداء من بشتيل وحتى العمرانية، مرورا بمناطق فيصل والهرم وأرض اللواء، في رحلة استغرقت 7 دقائق فقط.

وأكدت المحافظة أن المحور الجديد يخدم العديد من الكتل السكانية، أهمها المنيب، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج.

وأشارت إلى أن المحور سيسهم في القضاء على التكدسات المرورية بميدان الجيزة ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن، وتقليل زمن الرحلات بين شمال وجنوب الجيزة من خلال الطريق الدائرى، فضلا عن تقليل تقليل المسافة بين محافظتى القاهرة والجيزة بمحاور ربط مرورية جديدة.

ويربط المحور الجديد، المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثيني - خاتم المرسلين - مطار إمبابة)، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالاً، ليصبح إجمالي طول المحور 15 كم.

وتضمن المشروع إنشاء محور حر في اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض (2 - 3) حارات مرورية في كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالي، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما تم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكباري التي تم إنشاؤها في المشروع بشكل حضاري، كمتنزهات وجراجات ولإقامة الخدمات اللازمة.