قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة 10 ساعات الاثنين المقبل.. التفاصيل

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الثاني من القطاع الأوسطي، الأمر الذي يتطلب قطع المياه، لربط خط المياه قطر 800 مم الجديد على الخط قطر 800 مم القائم، والمتعارض مع مسار المحور.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.



